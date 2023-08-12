Ermenistan'dan BMGK'ye Karabağ çağrısı

Sputnik'e göre; Ermenistan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Karabağ'daki duruma çözüm bulunması amacıyla acil toplantıya çağırdı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nden yapılan yazılı açıklamada, ''11 Ağustos'ta Ermenistan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden Dağlık Karabağ'da abluka altında tutulan sivil halkın durumuna ilişkin acil bir toplantı yapmasını talep etti.'' ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Ermenistan'ın BM Daimi Temsilcisi Mehr Margariyan, BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben yazdığı bir mektupta, Laçin Koridoru'nun kapatılması nedeniyle bölgede gıda, tıbbi ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinde sorun yaşandığını bildirdi.

Azerbaycan, Ermenistan'la Dağlık Karabağ arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Laçın Koridoru başlangıcındaki sınır kontrollerine Nisan ayında başlamıştı.