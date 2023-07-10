Rusya: Putin ile Prijogin Kremlin'de görüştü

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Wagner şirketinin başındaki Prigojin ile görüşüp görüşmediğini doğrulaması istenince, “Devlet Başkanı’nın (Putin) böyle bir görüşme gerçekleştirdiği doğru” dedi.

Peskov, “Putin, görüşmeye 35 kişiyi davet etti: (Wagner’in) birlik komutanlarının tamamı ve Prigojin’in kendi de dahil olmak üzere özel askeri şirketin yönetimi toplantıda bulundu. Söz konusu görüşme 29 Haziran’da Kremlin’de gerçekleşti ve neredeyse üç saat sürdü. Görüşmenin ayrıntılarınıysa bilmiyoruz” diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı’nın, Wagner’cilerin 24 Haziran’daki ayaklanma girişiminin ardından Prigojin ile görüştüğünü Fransız Liberation gazetesi yazmıştı.

Kaynak: Sputnik