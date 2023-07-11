Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık kabul edilemez

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi Bütçe ve Planlama Komitesi Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Meclis Başkanı Galibaf, Asya kıtasının önemli tarihi, kültürel ve ekonomik bileşenleri ve özellikleri ile bugün küresel jeopolitik gelişmelerin merkezine yerleştirildiğini ve uluslararası sahnede merkezi bir yere sahip olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda Asya ülkelerinin birbirini tamamlayabileceğini ve Asyalılara "çokluk içinde birlik" şeklinde kendine özgü bir kimlik kazandırabileceğini belirten Galibaf, "Bugün uluslararası sistemde güç rotasyonu şeklinde tanık olduğumuz şey, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların ekonomi, ticaret ve uluslararası finans sistemi yapıları başta olmak üzere yapılarının ve ilgili kurumların gözden geçirilmesi ve yenilenmesi çağrısının temeli olabilir." dedi.

Galibaf, Batının bugün endişelendiği konulardan birinin Asya'nın küresel siyasetin ve ekonomik ve siyasi gücün merkezine dönüşü olduğunu ifade etti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa dikkati çeken Galibaf, "Bu eylem İran ve İslam ülkeleri tarafından şiddetle kınanmaktadır. İsveç hükümetinin kutsal kitaplara, dini kutsallıklara ve Kuran-ı Kerim'e hangi gerekçeyle olursa olsun hakaret edilmesine izin vermesi kabul edilemez. Bu bağlamda İran, gelecekte bu tür eylemlere tanık olmamamız için İsveç'ten ve demokratik olduğunu iddia eden diğer batılı ülkelerden dini kutsalların kutsallığını koruyacak yasalar çıkarmalarını beklemektedir" ifadelerinde bulundu.

Siyonistlerin son aylarda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yoğunlaşan cinayetlerine değinen Galibaf, "Filistinli çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesinin yanı sıra Filistinlilerin evlerinin tahrip edilmesi organize suç ve terörizmin açık bir örneğidir. Siyonistlerin Cenin'deki 13 bin kişilik kampa son saldırısında Siyonist Rejim güçleri tıp merkezleri, ambulanslar ve içme suyunu hedef aldılar ve bu acımasız saldırı sırasında onlarca Filistinli savaşçı şehit oldu ve yüzlerce kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

Galibaf, İran'ın tüm İslam ülkelerini, Filistin davasını destekleyen kurum ve ülkeleri, insan hakları gruplarını ve hak arayan, özgür toplum ve ulusları Filistin milletinin yanında olmaya çağırdığını bildirdi.