  1. Spor
12 Tem 2023 15:14

İran Kadın Milli Futbol Takımı Rusya'ya gitti

İran Kadın Milli Futbol Takımı Rusya'ya gitti

İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın dostluk maçı yapmak üzere Rusya'ya gittiği açıklandı.

İran Kadın Milli Futbol Takımı dostluk maçı yapmak üzere bugün Rusya'ya gitti.

İran Rusya takımı arasındaki ilk maç önümüzdeki Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.

İkinci maç ise Salı günü saat 18.00'da düzenlenecek.

News Code 1910372

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