Hindistan, ticareti rupi ile yapmak için BAE ile anlaştı

Hindistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaretin dolar yerine rupi ile yapılmasını sağlayacak bir anlaşma imzalayarak dolar dönüşümlerini ortadan kaldırma yoluyla işlem maliyetlerini düşürme çabalarını güçlendirdiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin BAE'ye yaptığı ziyaret sırasında iki ülkenin, sınır ötesi para transferlerini kolaylaştırmak için gerçek zamanlı bir ödeme bağlantısı kurma konusunda da anlaştığı açıklandı.

Hindistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, iki anlaşmanın "sorunsuz sınır ötesi işlem ve ödemeleri mümkün kılacağı ve daha fazla ekonomik işbirliğini teşvik edeceği" kaydedildi.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı ve tüketicisi olan ve geçen yıl, merkez bankasının küresel ticaretin rupi üzerinden yapılmasına yönelik bir çerçeve açıkladığı Hindistan, BAE petrolüne mevcut durumda dolar üzerinden ödeme yapıyor.

Reuters'in cuma günü bildirdiğine göre, anlaşmanın detayları hakkında bilgi sahibi bir yetkili Hindistan'ın BAE petrolü için ilk rupi ödemesini Abu Dhabi National Oil Co'ya (ADNOC) yapabileceğini söyledi.

Bu tür düzenlemelerin Asya'da giderek yükselen bir trend olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, ülkelerin dolar yerine kendi para birimleri üzerinden ticaret yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: T24