Petrolde Libya ve Çin etkisi

Petrol, Libya'daki önemli bir petrol sahasının üretime yeniden başlaması ve Çin'in ekonomik büyümesinin beklentileri karşılamaması nedeniyle ikinci günde düştü.

Brent, Cuma günü yüzde 1,8 kaybettikten sonra varil başına 79 dolara düştü. Konuya yakın bir kaynak, protestocuların bölgeden ayrılmasının ardından Libya'nın en büyük petrol sahalarından biri olan Sharara'da üretimin yeniden başlatıldığını söyledi. Geçen haftaki kesintiden önce günde yaklaşık 250 bin ila 260 bin varil üretiyordu.

Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden daha yavaş büyüdü ve tüketici harcamaları Haziran'da önemli ölçüde azaldı. Yine de, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki görünür petrol talebi geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 14 arttı.

Ham petrol son üç hafta içinde yükseldi, ancak Çin'in cansız ekonomik toparlanması ve Fed'in parasal sıkılaştırma politikası talep üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu yıl düşük kalmaya devam ediyor. ABD merkez bankası yetkililerinin bu ay borçlanma maliyetlerini yeniden artırması bekleniyor ve yılın ilerleyen zamanlarında daha fazla artışa hâlâ açık olduklarının sinyalini verdiler.

OPEC+'nın üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol ihracatını düşürmesiyle, piyasanın nihayet bu yarıda sıkılaştığına dair bazı işaretler var. Bu bordürler, Libya'daki kesintiler ve Nijerya'da devam eden arz kesintisi ile Brent'in geçen hafta varil başına 80 doları kısa bir süre geçmesine yardımcı oldu.

Petrolün son zamanlardaki yükselişi, Rusya'dan ihraç edilen Ural ham petrolünün fiyatının, Moskova'nın petrol gelirini azaltmak için G7 tarafından belirlenen tavan fiyatı 60 doları aştığı anlamına geliyor.

Kaynak: Bloomberg