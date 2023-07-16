Esad ile Sudani Şam'da bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi ziyaret için Şam'a gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve beraberindeki heyetle görüştü.

Irak heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ticaret Bakanı Asier Salman ve Ortak Harekat Komutan Yardımcısı Korgeneral Kais Rahima yer alıyor.

Suriye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler, ticaret, ulaşım ve sanayi gibi çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, çeşitli siyasi konularda kalıcı koordinasyonun yanı sıra terörle mücadelede ortak çabalar, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Irak Başbakanı Sudani ile iki ülke heyetlerinin huzurunda yaptığı görüşmede ele alındı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre; Esad ve Sudani, Irak ve Suriye’nin çeşitli koşullarda yan yana durmalarının, iki ülkeyi birleştiren kardeşçe ve tarihi ilişkilerin gerçek bir tercümesi olduğunu belirtirken, bu ilişkilerin resmi ve halk düzeyinde geliştirilmesine devam edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Beşar Esad, bu ziyareti kurumsal bir ilişki kurmak ve iki ülke arasındaki ikili işbirliğinde büyük bir adım yapmak için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Irak Başbakanı ise, Suriye’nin tüm Iraklıların gönlünde özel bir yeri olduğunu teyit ederken, Irak halkının maruz kaldığı en ağır terör saldırısı karşısında Suriye halkının gösterdiği kararlılıkla gurur duyduğunu ifade etti.

Suriye lider Esad, Irak Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Önemi iki kardeş halk arasındaki derin ilişkinin doğasından gelen bu ziyarette Irak Başbakanı’nı selamlıyorum." dedi.

Esad sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeş Irak, terör savaşı sırasında Suriye’nin yanında yer aldı ve ona karşı saldırganlık için tüm gerekçeleri reddetti. Irak sunabileceği en değerli şeyi teklif etti ve iki ülke arasındaki arenalar terör örgütlerine karşı birleşti."

Esad, özellikle uluslararası koşullar ve özellikle terörizmle mücadele olmak üzere ortak zorluklar ışığında ikili ilişkileri güçlendirip pratik adımlar atmak için bu ziyaretin önemini vurguladı.

Beşar Esad, “Arapların olumlu durumunu mutlak anlamda değil, göreceli bir şekilde ve Arap-Arap ilişkilerini güçlendirmek için bundan yararlanma gereğini görüştük” diyerek, “İki ülkeye yansıyacak ve Suriye’ye uygulanan kuşatmayı hafifletecek daha sonraki görüşmelerin odak noktası ekonomiler arası ilişkiler olacak." ifadesini kullandı.

Suriye lideri Esad, “Suriye’de bizim için Irak’ın kimliği gerçek anlamda Arap olarak kalacak ve Irak halkına daha fazla ilerleme ve refah diliyorum.” diye konuştu.