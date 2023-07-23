İran’ın Bağdat Büyükelçisi Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed KazımAl Sadık, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid bu görüşmede İran ve Irak’ın çıkarlarına hizmet etmek için ikili işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdullatif Reşid ayrıca iklim değişikliği ve dünyanın karşı karşıya olduğu su kıtlığı ve kuraklıkla mücadele amacıyla ikili işbirliği düzeyinin yükseltilmesinin önemine değindi.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed KazımAl Sadık da, İran’ın Irak ile ilişkileri geliştitme çabalarına değinerek, iki ülkenin istikrarı ve refahı için ikili işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.