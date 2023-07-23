  1. Siyaset
23 Tem 2023 16:22

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed KazımAl Sadık, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed KazımAl Sadık, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid bu görüşmede İran ve Irak’ın çıkarlarına hizmet etmek için ikili işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdullatif Reşid  ayrıca iklim değişikliği ve dünyanın karşı karşıya olduğu su kıtlığı ve kuraklıkla mücadele amacıyla ikili işbirliği düzeyinin yükseltilmesinin önemine değindi.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed KazımAl Sadık da, İran’ın Irak ile ilişkileri geliştitme çabalarına değinerek, iki ülkenin istikrarı ve refahı için ikili işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

News Code 1910589

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