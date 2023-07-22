Irak Danimarka'da Kur'an yakma eylemini kınadı

Arap medyasına göre Bağdat hükümeti, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Danimarka’da Irak büyükelçiliği önünde Kur'an yakıldı

Danimarka'ın başkenti Kopenhag'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına yönelik provokatif saldırı yapıldı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grubun üyeleri Irak’ın Kopenhag büyükelçiliği önünde Kur'an yaktı.

Alanda polis yoğun güvenlik önlemi aldı.