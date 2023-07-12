  1. Ekonomi
12 Tem 2023 08:59

Yeni İran-Irak enerji anlaşması imzalandı

Yeni İran-Irak enerji anlaşması imzalandı

İran ile Irak arasında doğal gaz, ham petrol ve mazut için takas (swap) anlaşması imzalandı.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre bu anlaşma, Irak Başbakanlık Ofisi Müdürü İhsan Al-Avadi ile İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık tarafından imzalandı.

Takas anlaşması, İran ve Irak’tan teknik heyetlerin katılımıyla günlerce süren görüşmelerin ardından gerçekleşti.

Söz konusu anlaşma kapsamında İran tarafı ham petrol ve mazut karşılığında Irak’a gaz gönderecek.

Irak, ülke genelindeki elektrik santrallerini beslemek için İran'dan gaz ithal ediyor.

Geçtiğimiz Mayıs'ta İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair İran ile bazı anlaşmalar yapılmıştı.

News Code 1910359

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