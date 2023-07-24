Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakıldı

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Aynı grup, geçen hafta da benzer bir gösteri düzenlemiş ve olayları Facebook üzerinden canlı yayınlamıştı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

Danske Patrioter, ayrıca Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Irak'tan saldırıya kınama

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'daki Irak Büyükelçiliği önünde yeniden Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu sistematik eylemler, aşırılık ve nefretin bulaşmasına izin veriyor." ifadeleri kullanıldı.



Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslenilen açıklamada, ifade özgürlüğü ve gösteri hakkının yeniden gözden geçirilmesi istendi.



Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Bağdat Büyükelçiliği diplomatik personelinin iki gün önce Irak topraklarını terk ettiğini söyledi.

Aşırı sağcı Paludan Kur'an-ı Kerim yakmıştı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.



Paludan'ın provokasyonuna da Türkiye Cumhuriyeti makamlarından tepkiler gelmişti. İstanbul 2 No'lu Barosu, 18 Nisan'da Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulunmuştu.

NTV