Rusya'dan İran'ın BRICS üyeliğine destek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bugün Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenen ''İran ve BRICS Konferansı''na katıldı.

Konferans sırasında Mehr'e konuşan Ryabkov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri ile dün yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, görüşmede İran nükleer anlaşması, BM Güvenlik Konseyi 2231 kararı, İran'ın BRICS üyeliği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı-İran işbirliği konularının ele alındığını kaydetti.

Ryabkov, İran'ın, BRICS ile işbirliği için güçlü bir aday olduğunu ifade ederek, ''İran'ın BRICS'e tam üye olacağı gün de gelecek.'' dedi.

İran ve Rus müzakere ekiplerinin Viyana ve New York'ta iyi bir işbirliği gerçekleştirdiğine dikkati çeken Ryabkov, İranlı başmüzakereci Bakıri'yi Moskova'ya davet ettiklerini aktardı.

BRICS grubu nedir?

Adı ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından ortaya atılan ve Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in sıra dışı yükselişini tanımlamak için kullanılan BRIC, ilk zirvelerini 2009 yılında Rusya'da gerçekleştirdi.2010'da ise Güney Afrika'nın örgüte katılması ile BRICS olarak anılmaya başladı.

BRICS grubu; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor. Ekonomileri, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.