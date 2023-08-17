Ayetullah Hamanei, Devrim Muhafızları komutanları ile bir araya geldi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanları ile Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanları ile pandemi nedeniyle en son 2019 yılında bir araya gelmişti.

Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanları hitap ettiği konuşmasından satır başları şöyle:

-Düşmanın faaliyetinin önemli kısımlarından biri, Devrim Muhafızları'nın itibarını zedelemektir. Çünkü Devrim Muhafızları Ordusu etkili bir ordudur ve bu onları endişelendiriyor.

-İran Devrim Muhafızları Ordusu tarihin büyük devrimleri arasında eşsiz bir olguydu. Fransız Devrimi, Bolşevik Sovyet Devrimi gibi büyük devrimlerde devrimin başında gruplar bulunup devrimin destekçileri olarak ayağa kalktılar, ama bu gruplar kesinlikle devrim Muhafızları Ordusu ile kıyaslanamaz. Çünkü bu gruplar yıkıcı, keyfi ve disiplinsiz olarak faaliyet gösteriyorlardı.

-Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu dünyanın en büyük terörle mücadele eden askeri bir kuruluştur. Dünyadaki birçok büyük ordunun yapamadığı şeyleri yapabilen verimli ve bağımsız bir teşkilattır.