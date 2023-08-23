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23 Ağu 2023 08:53

Çanakkale'de orman yangını devam ediyor

Çanakkale'de orman yangını devam ediyor

Çanakkale'nin Damyeri mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 20 saattir devam ediyor. Tedbir amacıyla 10 köy boşaltıldı, evler hasar gördü.

Merkeze bağlı Damyeri mevkiindeki ormanlık alanda önceki gün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Gece boyunca süren söndürme çalışmaları havanın aydınlanmasıyla birlikte devam etti.  

Çanakkale Valiliği'nin son açıklamasına göre, yangının yayılması üzerine 10 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Valilik açıklaması şöyle: "Orman Yangını Nedeniyle Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacaktır. Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Ulupınar ve Belen köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Alevlerin, Radar Üssü'ne ulaşması sebebiyle üst boşaltıldı. Yangın söndürme çalışmalarına devam ediliyor. 

News Code 1911143

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