Batı Şeria'da direniş eylemleri arttı

Arap medyasına göre; İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli direnişçilerin gerçekleştirdiği çeşitli eylemlerde Siyonist Rejim güçlerine ağır darbeler indirildi.

Haberde Ramallah'ın batısında düzenlenen eylemde bir askerin öldüğü ve 5 askerin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Nablus'ta bir İsrail tankı direnişilerce hedef alındı. Bu operasyonda bir subay ve üç Siyonist asker yaralandı.

El Halil'de yapılan direniş eyleminde de bir Siyonist askerin yaralandığı beliritildi.

Dün akşam Kudüs tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı eylemde bir Siyonistin yaralandığı açıklandı.