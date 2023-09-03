Çin: Ukrayna krizinin benzeri Asya'da yaşanmamalı

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Küresel Düşünce Kuruluşları Konferansı’nda bir video konuşması yaptı.

Çin medyasına göre; Wang Yi, "Tarihin sarkacının hangi yöne çevrileceği seçimlerimize bağlıdır. Tarihsel gelişimin pusulası en iyi şekilde anlaşılmalı, insanlığın ilerlemesinin direksiyonu sıkıca kavranmalı." dedi.

Wang Yi, dayanışma ve işbirliğine bağlı kalmak ve dünyanın kalkınmasını sağlamak için daima gerçek çok taraflılığa bağlı kalınması ve küresel yönetişim sisteminin iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Açık bölgeselciliğin uygulanması, Asya’nın kalkınmasının ve yeniden canlanmasının ilerletilmesi gerekliliğine işaret eden Wang Yi, iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri yürütülmesi için gerekli yolların geliştirilmesinin ve komşular arasında kader birliği oluşturulmasının önemini vurguladı.

Bakan Wang Yi, ayrıca ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik konseptinin hayata geçirilmesi, bölgesel barış ve istikrarın korunması gerektiğini dile getirdi.

Wang Yi ayrıca, ''Bazı bölge dışı güçler ülkenin sınırları yakınında barışı ve güvenliği yok etmeye çalışıyor ve Pekin, Ukrayna krizinin benzeri Asya'da yaşanmasına izin vermeyecek.'' dedi.