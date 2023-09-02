ABD Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı gönderecek

ريالeuters'e göre ABD, halk sağlığı ve çevre üzerinde dramatik olumsuz etkileri olabileceği endişelerine rağmen, İngiltere'den sonra Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mermisi sevkiyatına yeşil ışık yakan ikinci ülke olmaya hazırlanıyor.

Adı açıklanmayan birkaç ABD'li yetkiliye ve Reuters'in Cumartesi günü aktardığı bir belgeye göre , seyreltilmiş uranyum gelecek hafta açıklanması beklenen bir sonraki multimilyon dolarlık silah bağışının bir parçası olacak.

Bildirilen plan, Washington'un en yakın müttefiklerinden bazıları tarafından bile eleştirilen, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme yönündeki son derece tartışmalı bir hamlesinin ardından geldi.

İngiltere'nin kararı Moskova'da öfkeye yol açtı ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov teslimatın "bu tırmanışı yeni ve çok ciddi bir aşamaya taşıyacağını" söyledi. Rusya'nın Londra'daki büyükelçiliği, ABD ve müttefiklerini Ukrayna'yı "yalnızca Rus karşıtı bir askeri atış sahasına değil, aynı zamanda radyoaktif çöp sahasına" dönüştürmeye istekli olmakla suçladı.

Kaynak: Haber7