Dünya İslami Uyanış Kurultayı’ndan “Nuseyrat Kampı” saldırısına kınama

Dünya İslami Uyanış Kurultayı’nın yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist rejim, bu kez Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Nuseyrat kampında 200'den fazla kadın, çocuk ve masum insanı katlederek, kara cinayetleri listesine bir sayfa daha ekledi.

Nuseyrat kampında ABD'nin desteği ile gerçekleşen cinayet, tüm insan hakları yasa ve düzenlemelerinin ihlalidir. Bu barbarca suçlar Amerikan ve Avrupa silahlarının Tel Aviv’e hızla sevk edilmesinin yanı sıra hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşların Gazze’de 8 ay boyunca süren suçlar ve soykırım karşısındaki eylemsizliğinin bir sonucudur.

Gazze’de her gün insanların öldürülmesine tanık olduğumuz böyle zor ve acı bir durumda, Müslüman hükümetlerin birlik ve beraberliği korumk ve ahlaki, İslami ve insani standartlara göre hareket etmekle birlikte Siyonist rejime ekonomik ambargo uygulamak ve bu rejimle gizli ve açık siyasi, güvenlik ilişkileri kesmek de dahil olmak üzere etkili ve verimli mekanizmalarla Filistinli kadın ve çocukların öldürülmesini engellemesi gerekiyor.

Sekiz ayı aşkın süredir devam eden Gazze savaşında Siyonist rejim yenilgiye uğratılmıştır ve böyle devam ettiği takdirde kesinlikle hiçbir siyasi veya saha başarısı elde edemeyecek.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı bu barbar suçu kınarken, İslam dünyasının tüm milletlerini, hükümetlerini, partilerini, siyasi gruplarıni, sivil kuruluşlarıni, liderlerini, elitlerini, şahsiyetlerini Filistin halkını desteklemeye ve çocuk katili İsrail’i hedeflerine ulaşmasında başarısız koymaya çağrıyor.”

L.F