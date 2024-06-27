Siyonist İsrail'den Suriye'ye saldırı

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.40 sıralarında düşman İsrail ordusunun Golan Tepelerinden Suriye’nin güney bölgesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye hava savunmasının bazı füzeleri engellediği belirtildi. Saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı aktarıldı. Saldırının ayrıca maddi hasara yol açtığı belirtildi.

İsrail rejimi, 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.