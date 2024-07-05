İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleşti

İran’da Cumhurbaşkanı Reisi'nin şehadeti nedeniyle bir yıl öne alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerininin ikinci turu gerçekleşti.



Seçimlerin ikinci turunda Mesut Pezeşkiyan ile Said Celili yarışıyor.



28 Haziran’da yapılan seçimlerin ilk turunda dört adaydan hiçbiri yüzde 50’yi geçemedi. Bu nedenle, en çok oyu alan iki aday, Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili, ikinci tura kaldı.

Yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde oy kullanabilecek. Seçmenlerin oy kullanma tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son gelişmeler şöyle;

İran Savunma Bakanı oyunu sandığa attı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, yeni Cumhurbaşkanını seçmek üzere gittiği oy kullanma merkezinde oyunu sandığa attı.

Tümgeneral Bakıri oyunu kullandı

İran'da ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giden İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri oyunu kullandı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi oyunu kullandı

İran'ın eski Cumhurbaşkanlarından Seyyid Muhammed Hatemi, bugün sabah saatlerinde Cemeram Hüseyniyesi'ne giderek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan oyunu sandığa attı

İran’da 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Mesut Pezeşkiyan oyunu sandığa attı.

Cumhurbaşkanı adayı Celili seçim şubesine geldi

Cumhurbaşkanı adayı Said Celili 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere seçim şubesine geldi. Celili oyunu Karçak Ulu Camii'nde kurulan sandığa atacak.

Gelin ile damat sandık başına giderek oy kullandılar

İran’ın Kum kentinde sandık başına giden gelin ve damat 14. cumhurbaşkanı seçimine katılarak oylarını kullandı.

İran'daki demokrasi şölenine spor camiası da katıldı

İran'da spor heyecanı saat 8.00 itibari ile başladı. Birçok sporcu Tahran'daki şehit Şirudi Spor Salonu'nda oyunu kullandı.

İletişim Bakanı Zarepur oyunu sandığa attı

İran İletişim Bakanı İsa Zarepur 14. cumhurbaşkanını seçmek üzere oyunu Tahran'da sandığa attı.

Meclis Başkanı Galibaf oyunu sandığa attı

İslami Şura Meclisi Muhammed Bakır Galibaf, Meşhed'deki Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesinde bulunarak, bugün ikinci turu gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

Bender Abbas halkı oyunu kullandı

İran'nın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde halk oyunu kullanmak üzere sandığa gitti.

Tebriz halkı sandık başında

Tebriz halkı bugün sandıklar başına giderek ülkenin 14. cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir oyunu kullandı

İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir, bugün ikinci turu gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı.

İçişleri Bakanı Vahidi oyunu kullandı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bugün ikinci turu gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı.

İslam Devrimi Lideri oyunu kullandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu 200'ü aşkın yerli ve yabancı gazetecinin huzurunda Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde kullandı.

