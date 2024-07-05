Yurt dışı seçmen sandık başında

Yurt dışında yaşayan İranlı vatandaşlar farklı ülkelerde oy kullanmaya başladı.

Vatandaşlar büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda bulunarak oyunu kullanıyor.

İşte Yurt dışındaki seçim heyecanı ile ilgili son dakika haberler...

Lübnan'daki İranlılar oyunu kullandı

Lübnan'da yaşayan İranlılar da yurt dışında yaşayan diğer vatandaşlar gibi İran'ın Beyrut Büyükelçiliğinde kurulan sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanlarını seçiyor.

Almanya'daki vatandaşlar sandığa gitti

Almanya'da yaşayan vatandaşlar 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandı.

Umman'da bulunan vatandaşlar oylarını kullandı

Umman'da yaşayan vatandaşalar İran'ın Maskat Büyükelçiliğine giderek oy verdiler.

Kuveyt'teki İranlılar oyunu kullandı

Kuveyt'te yaşayan İranlılar bugün yerel saatle 08:00'den itibaren sandıklara giderek oyunu kullanıyor.

Katar'da ikamet eden İranlılar oyunu kullandı

Katar'da yaşayan İranlılar bugün yerel saatle 08:00'den itibaren sandıklara giderek oylarını kullanıyor.

Türkiye'de yaşayan İranlılar sandık başında

Türkiye'de ikamet eden İranlılar Ankara, İstanbul (2 şube), Erzurum, Trabuzan, İzmir, Antalya ve Van olmak üzere 8 şubede kurulan sandıklar oyunu kullanıyor. İranlı vatandaşların talebi üzerine Van'da ilk kez sandık kuruldu.

Erivan'daki İranlılar oyunu kullandı

Ermensitan'da bulunan İranlılar bugün yerel vakitle sabah 08'00'den itibaren İran'ın Erivan Büyükelçiliği ve Gök Camii'ndeki sandıklara giderek oylarını kullanıyor.

Azerbaycan'da oy verme işlemi

Azerbaycan'da yaşayan İranlı vatandaşlar ikinci turu gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran'ın Bakü Büyükelçiliğinde kurulan sandık başına giderek, oylarını kullandılar.

Pakistan, Endonezya, Mısır ve Bangladeş’te oy verme işlemi yapılıyor

Dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi İran’ın Karaçi, Cakarta, Kahire ve Dakka büyükelçilikleri ve konsolosluklarında da 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi yapılmatadır.

Belarus'taki İranlı vatandaşlar oylarını kullanıyor

İran'daki 14'üncü cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi Belarus'ta başladı. Belarus'ta yaşayan İranlı vatandaşlar yerel saatle sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına giderek oylarını kullanıyorlar.

Tacikistan'da oy verme işlemi başladı

İran'ın Tacikistan Büyükelçiliği'nde, bugün ikinci turu gerçekleşen 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Tayland'da yaşayan vatandaşlar oyunu kullandı

Tayland'da yaşayan İran vatandaşları cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

Türkmenistan'da yaşayan vatandaşlar oyunu kullandı

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri saat 8.00 itibari ile Aşkabad Büyükelçiliğinde başladı.