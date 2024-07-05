Tacikistan'da oy verme işlemi başladı

İran'ın Tacikistan Büyükelçiliği'nde, bugün ikinci turu gerçekleşen 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Seçimlerin ikinci turunda Mesut Pezeşkiyan ile Said Celili yarışıyor.
İran'ın Tacikistan Büyükelçiliği'nde, 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı.
İran'ın Tacikistan Büyükelçiliği'nde, bugün ikinci turu gerçekleşen 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Seçimlerin ikinci turunda Mesut Pezeşkiyan ile Said Celili yarışıyor.
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