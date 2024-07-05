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5 Tem 2024 09:04

Tacikistan'da oy verme işlemi başladı

Tacikistan'da oy verme işlemi başladı

İran'ın Tacikistan Büyükelçiliği'nde, 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı.

İran'ın Tacikistan Büyükelçiliği'nde, bugün ikinci turu gerçekleşen 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. 

Seçimlerin ikinci turunda Mesut Pezeşkiyan ile Said Celili yarışıyor.

News ID 1918262

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