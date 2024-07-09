Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Orta Asya ülkeleri salı günü ilk kez bölgesel güçler Rusya ve Çin olmaksızın kara, deniz ve hava kuvvetleriyle ortak askeri tatbikata başladı.

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsünün AFP'ye yaptığı açıklamaya göre "türünün ilk örneği" olan tatbikat için Kazakistan diğer ülkelere ev sahipliği yapıyor.

Tatbikata "Birleştik-2024" adı verildi.

Hazar Denizi'nde 17 Temmuz'a kadar sürecek olan tatbikata savaş gemileri, hava güçleri, top birlikleri ve tanklardan oluşan yaklaşık 4 bin asker katılıyor.

Mepa News'un haberine göre; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere dört Orta Asya cumhuriyetinin yanı sıra Azerbaycan da tatbikata katılırken Türkmenistan katılmıyor.

Kırgızistan Savunma Bakanlığı tatbikat sırasında askerlerin "teröristlerin ele geçirdiği bir adayı kurtaracağını" ve "denizde güvenliği sağlamak ve altyapıyı korumak için operasyonlar gerçekleştireceğini" ifade etti.

Orta Asya ülkelerinin son süreçte iş birliğini artırdığı dikkat çekiyor.