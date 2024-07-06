Aliyev'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mesut Pezeşkiyan'a İran'ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Aliyev'in mektubunda, "Eminim ki, ortak çabalarımızla Azerbaycan ile İran arasında halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda eski dostluk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesini ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin genişletilmesini başaracağız.

İkili işbirliğimizin gelişme perspektifleri konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla sizi Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet ediyorum. Sizlere en iyi dileklerimi iletiyor, İran halkının refahı adına bundan sonraki faaliyetlerinizde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.