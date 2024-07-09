Endonezya'da altın madeninde heyelan sonucu 17 kişi öldü

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak yağış sebebiyle altın madeninde heyelan gerçekleşirken doğal afet sonucunda 17 kişi hayatını kaybederken 45 kişi henüz bulunamadı.

Arama ve Kurtarma Ofisi yetkililerinden olan Heriyanto, konuyla ilişkin açıklamada bulunurken 17 kişinin hayatını kaybettiğini hava şartlarının düzelmesiyle arama çalışmalarını daha fazla hızlandırabileceklerini söyledi.

52 kişi heyelandan kaçabilirken 45 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 18'i yaralı olan 23 kişinin bulunduğu heyelanla ilgili Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansı Sözcüsü Afifuddin Ilahude, polis ve askeri personelin de görevlendirildiğini bildirdi.

Uzak alanlara henüz ulaşılamaması sebebiyle ölü sayısının artabileceği ihtimali de belirtildi.