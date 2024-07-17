Nasrullah: Kapsamlı savaş tehditlerinden korkmuyoruz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Aşura günü münasebetiyle Beyrut'ta yaptığı konuşmada, Siyonistlerin işlediği suçlar karşısında birçok Arap ülkesinin sessizliğine atıfta bulunarak, Gazze'yi her zaman desteklediklerini ve İran ve Suriye'nin her zaman kendilerine destek verdiğini vurguladı.

Seyyid Hasan Nasrullah, "Siyonist rejim en kötü durumda ve her düzeyde kriz içerisinde, hedeflerine ulaşamamış ve bu başarısızlığını Gazze'de yaygın suçlarla telafi etmeye çalışıyor." dedi.

Nasrullah, Ensarullah hareketinin Kızıldeniz'deki Siyonist rejime karşı başarılı operasyonlarına değinerel, bu operasyonların bu rejimin ekonomik krizini derinleştirdiğini vurguladı.

İsrail ordusunun bugün güç eksikliği yaşadığını belirten Nasrullah, “Siyonistlerin tank sayısında da eksikler var. Bu durumla Lübnan'a savaşa mı girmek istiyorlar?” ifadesini kullandı.

Nasrallah, Gazze'deki cinayetlerden Siyonist rejimi siyasi, maddi ve askeri olarak doğrudan destekleyen ABD'yi sorumlu tuttu.

Seyyid Hasan Nasrallah konuşmasının devamında, "Bugün İran, Yemen ve Irak'la birlikte bu cephede kalacağımızı ilan ediyor, Ayetullah Hamanei'ye saygımızı yineliyor ve İmam Musa Sadr'ın yoluna devam edeceğimizi ilan ediyoruz" ifadelerinde bulundu.