Tel Aviv'deki İHA saldırısıyla ilgili olarak yeni detaylar ortak

Yemen silahlı kuvvetlerinin Tel Aviv'e gerçekleştirdiği İHA saldırısı Siyonist rejim medyasının gündeminde geniş yer buldu.

Siyonist gazetesi Yediot Ahronot bu saldırının ayrıntıları hakkında yayınladığı bir yazıda şunları kaydetti: Bu İHA yaklaşık iki bin kilometre yol kat etti. Öncekilere göre yeni sayılan bu İHA, İsrail ordusunun radar ve gözetleme sistemlerini devre dışı bırakmayı başardı.

Yazıda ayrıca, "Bu İHA'nın savaş başlığı nispeten küçük ve uzun mesafeleri başarıyla kat edebildiği için birkaç kilogramdan fazla patlayıcı taşımıyor, dolayısıyla etki menzili sınırlıydı. İsrail ordusu bu İHA'nın uçuş yolunu tam olarak araştırmaya devam ediyor, ancak ilk tahminlere göre İHA, İsrail'in güney kıyısındaki Sina çölünü ve Akdeniz'i alçak irtifada geçmiştir." ifadelerine yer verildi."

Yediot Ahronot'un yazısına göre, bu İHA Tel Aviv sahiline ulaştığında alçak irtifaya inerek ve gözlemlenmeyecek şekilde ilerlemeye başladı sonra yeniden yükselerek binaya vurdu.