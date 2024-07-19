İngiltere savaş alanına döndü!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalabalığın polis aracının camlarını çocuk arabası, taş ve bisikletlerle kırdıktan sonra aracı devirdiği yer aldı. Ayrıca, göstericilerin çift katlı bir toplu taşıma aracını ateşe verdiği de görüntülerde yer aldı.

Olay yerine ek polis gücü gönderildi

West Yorkshire Polisi'nden yapılan açıklamada, şiddet olaylarının başlamadan önce polis memurlarının çocukları ve kurum çalışanlarını güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi. Açıklamada, bölgeye ek polis gücü gönderildiği, bazı yolların kapatıldığı ve halkın bölgeden uzak durması gerektiği vurgulandı. Herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

West Yorkshire Belediye Başkanı Tracy Brabin ise, Leeds'teki kargaşayı toplumsal gerilimleri kışkırtmak amacıyla kullanan kişilere "tekrar düşünmeleri" çağrısında bulundu.

'Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok'

İçişleri Bakanı Yvette Cooper da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu gece Leeds'te polis araçlarına ve toplu taşıma araçlarına yapılan saldırılar ve şok edici sahneler karşısında dehşete düştüm. Bu türden bir kargaşanın toplumumuzda yeri yok. West Yorkshire polisine olaya yaptıkları müdahale için teşekkür ederim. Düzenli olarak bilgilendiriliyorum." dedi.

Milat Gazetesi