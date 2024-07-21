Fas’ta aşırı sıcaklık uyarısı

Fas Meteoroloji Kurumu, sıcaklıkların ülke genelinde 46 santigrat dereceye ulaşabileceği ve risk oluşturabileceğini dikkate alarak aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.

Kuzey Afrika'nın Akdeniz iklimine sahip ülkesi Fas, özellikle son yıllarda yazın sıcaklıkların yükselmesiyle baş gösteren orman yangınlarıyla da mücadele ediyor.

Faslı çevre uzmanı Celal el-Mati AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 50 yıldır dünya genelinde sıcaklık artışının görüldüğünü hatırlatarak, Fas'ta "artan sıcaklık tehlikesi" konusunda uyarmıştı.

Mati, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucu olarak kuraklık tehlikesinin yanı sıra sel felaketlerinin de sıklıkla görüldüğünü ifade ederek, Fas'ta "iklim değişikliğinin kaçınılmaz bir hale geldiğini" son 4 yılda orman yangınlarında ciddi bir artış görüldüğüne dikkati çekmişti.

AA