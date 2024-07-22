Beşar Esad İran ile olan ilişkilerin önemine vurgu yaptı

İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asger Haci, Şam temasları kapsamında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Görüşmede Esad, Suriye ile İran arasındaki ilişkilerin derinliğini ve aralarında çeşitli alanlardaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendiğini vurguladı.

Haci, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Bakan Yardımcısı Besam Sabbağ ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Gerçekleşen görüşmelerde, Suriye ile İran arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki dost ülkenin ortak çıkarlarının gözetilmesi ve bölgeye istikrarın getirilmesi için koordinasyonun sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Haci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suriye ziyaretinin bölgedeki, özellikle ikili ilişkilerle ilgili konuları ve gelecekteki gidişatını belirlemek üzere müzakere ve iceleme turları kapsamında gerçekleştiğini söyledi.