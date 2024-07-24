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24 Tem 2024 11:13

Gazze'de şehit sayısı 39 bini geçti

Gazze'de şehit sayısı 39 bini geçti

İsrail, Gazze'de güvenli alan bırakmadı. Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda bir günde 89 Filistinliyi katleden Siyonist İsrail ordusu, "güvenli bölge" ilan ettiği El-Mevasi'ye de saldırdı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana şehit düşen Filistinli sayısı 39 bini geçti.

TRT Haber'e göre, İsrail ordusu sivilleri hedef aldı, Han Yunus'ta yine katliam yaptı. Han Yunus kentine bir günde düzenlediği saldırılarda 89 Filistinliyi katletti.

Gazze'deki hükümet, saldırı sonucu 263 Filistinlinin yaralandığını, 68 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

İsrail Han Yunus'un batısında güvenli bölge ilan ettiği El Mevasi bölgesine de saldırdı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, saldırı altındaki Gazze’de güvenli bir yer kalmadığının altını çizdi. Han Yunus'ta sadece bir günde 150 bin kişi yerinden edildi.

News ID 1918752

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