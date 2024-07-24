Gazze'de şehit sayısı 39 bini geçti

TRT Haber'e göre, İsrail ordusu sivilleri hedef aldı, Han Yunus'ta yine katliam yaptı. Han Yunus kentine bir günde düzenlediği saldırılarda 89 Filistinliyi katletti.

Gazze'deki hükümet, saldırı sonucu 263 Filistinlinin yaralandığını, 68 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

İsrail Han Yunus'un batısında güvenli bölge ilan ettiği El Mevasi bölgesine de saldırdı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, saldırı altındaki Gazze’de güvenli bir yer kalmadığının altını çizdi. Han Yunus'ta sadece bir günde 150 bin kişi yerinden edildi.