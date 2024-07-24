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24 Tem 2024 13:56

Gazze'de şehit sayısı 39 bin 145'e yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 39 bin 145'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonistlerin geçen yıl 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 292 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinli şehit sayısının 39 bin 145’e, yaralıların sayısının ise 90 bin 257'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, Siyonist Rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 55 Filistinlinin daha şehit olduğu, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi. 

Leyla Ferahani

News ID 1918759

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