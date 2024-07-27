Mersin'den kalkan bir gemi Hayfa Limanı’na ulaştı

Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Ticaret Bakanlığı, gelen tepkilerinin ardından aylar sonra 9 Nisan 2024 tarihinde Tel Aviv ile ticareti yasaklamıştı. Ancak, 20 Temmuz'da Mersin Limanı’ndan kalkan bir gemi, Hayfa Limanı’na ulaştı.

Altay gemisi'nin rotası

Aydınlık gazetesinin manşetine taşıdığı Sabrican Tıknazoğlu imzalı "Mersin Limanı’ndan Hayfa’ya İsrail’e ne taşıdınız!" başlıklı habere göre, “Altay” isimli Ro-Ro kargo gemisi, 20 Temmuz’da Amman’a gitmek üzere yola çıktı ancak Hayfa Limanı’na vardı. VesselFinder ve MarineTraffic gibi uluslararası deniz ticaretini takip eden siteler, Altay’ın 20 Temmuz’da Mersin Limanı’ndan hareket edip 21 Temmuz’da Hayfa’ya vardığını doğruluyor.

890 ton tahıl taşıyor

Ticaret Bakanlığı kaynaklarına göre, Beyaz Denizcilik Limited Şirketi’nin acenteliğini yürüttüğü gemi, 890 ton tahıl ve bin 200 adet içeriği bilinmeyen paket taşıdı.