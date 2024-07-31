İran halkı Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Tahran başta olmak üzere ülke genelinde Siyonist İsrail'in İsmail Heniyye'ye karşı düzenlediği terör sadırısını kınamak için protesto gösterisi düzenlendi.

Horasan Rezevi

İşgalci İsrail rejiminin Heniyye'ye yönelik terör saldırısı Rezevi Horasan eyaletindeki Meşhed kentinde protesto edildi. Heniyye suikastına tepki gösteren vatandaşlar, "ABD'ye ölüm" ve ''İsrail'e ölüm'' sloganları attı.

Tahran

Tahran'da onlarca kişi Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastını protesto etmek için Filistin Meydanı'nda toplandı.

''Aziz Heniyye, senin akıtılan kanına yemin ederiz ki, yolun devam edecektir’’ diye slogan atan vatandaşlar Siyonist İsrail’in terör saldırısını kınadı.

Ayrıntıları geliyor....