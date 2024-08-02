Şehit Heniyye için Katar'da cenaze töreni

Siyonist rejimin Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar’da cenaze töreni düzenleniyor.

Başkent Doha’da kılınacak cenaze namazının ardından şehit İsmail Heniyye, Luseyl kentinde defnedilecek.

Luseyl Doha’nın 15 kilometre uzaklığında yer almaktadır.

Şehit Heniyye'nin cenaze törenine katılmak üzere aralarında İran ve Türkiye de dahil olmak üzere bölge ülkelerinden çok sayıda heyet Doha'ya gitti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti.