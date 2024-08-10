İslami yeniden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı seçildi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yayınladığı hükümle Muhammed İslami'yi Cumhurbaşkanı Yardımcılığına ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına atadı.

Muhammed İslami daha önce İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Sanayi ve Araştırma İşleri Bakan Yardımcılığı, İran Uçak İmalat Sanayi Şirketi Genel Müdürlüğü ve Mazenderan Valiliği'ni yapmıştır.

İslami ayrıca 13. Hükümette İran Cumhurbaşkanı Şehit İbrahim Reisi tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'na atanmıştı.