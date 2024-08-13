Fitch Ratings, İsrail'in kredi notunu düşürdü

Siyonistlerin Gazze’de işlediği sivil katliamlar İsrail ekonomisini de olumsuz etkiliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notunun "A+"dan "A"ya düşürüldüğü, görünümün ise negatif olduğu belirtildi.

Öte yandan, not indiriminin Gazze'deki savaşın devam etmesi, artan jeopolitik riskler ve birden fazla cephede askeri saldırıların etkisini yansıttığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in kamu maliyesinin darbe aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, ayrıca, bu yıl İsrail'in gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,8'i oranında bütçe açığı vereceği ve orta vadede borcun GSYH'nin yüzde 70'inin üzerinde kalacağının öngörüldüğü de ifade edildi.