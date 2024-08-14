İsrail'den Beytüllahim'de yeni yerleşim yerleri inşası karar

AA'nın haberine göre, Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, X sosyal paylaşım platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki gasbedilen Filistin topraklarındaki "Gush Etzion yasa dışı yerleşimi Kudüs'e bağlamanın bir görev" olduğunu söyledi.

Smotrich, Filistin topraklarında İsrailliler için gasbedilen "Nachal Heletz" isimli yerleşim yerinin Kudüs'ün güneyindeki "Gush Etzion"ın içerisinde yer alacağına kaydetti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail ordusuna bağlı idari işler yönetim biriminin işlemlerini tamamladığını; Gush Etzion'daki Nachal Heletz için yeni bir mavi hat yayınladığını ifade eden Smotrich, "mavi hattın yayınlanmasının Nachal Heletz'in kurulması için prosedürlerin başlatılmasına imkan tanıdığını" öne sürdü.

Smotrich, "Gush Etzion'un yeni bir yerleşim yeri kurarak Kudüs'e bağlanmasının tarihi bir an" olduğunu ifade etti.

Nachal Heletz'in İsrail'in iki ay önce Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarında üzerinde kurulmasına onay verilen 5 birimden biri olduğunu kaydeden Smortrich, "Filistin yönetiminin İsrail'e karşı uygulamalarına ve pek çok batılı ülkenin Filistin devletini tanımasına yanıt olarak" bu adımın atıldığını kaydetti.

Smotrich, "Hiçbir İsrail ve Siyonizm karşıtı karar yerleşimlerin gelişimini durduramayacak. Filistin devletinin kurulması yönündeki tehlikeli fikirle mücadele etmeye ve (sahadaki) gerçeklerimizi dayatmaya devam edeceğiz. Bu benim hayatımın misyonu ve buna gücüm yettiğince devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.