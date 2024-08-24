Dış plotikamızın temeli yaptırımları etkisiz hale getirilmesidir

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, sosyal medya hesabından diğer ülkelerin yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Irakçi X'ten paylaştığı mesaj şu şekilde:

İlk olarak beni bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanımıza ve tüm planlarımı gözden geçiren ve son olarak bana güvenen halk tarafından seçilen milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Dün gece ve bugün Suriye, Lübnan ve Irak dışişleri bakanları beni arayarak tebrik etti. komşuluk politikasının devamı, komşu ülkelerle işbirliği, direniş eksenine ve mazlum Filistin halkına destek her zamanki gibi İran'ın dış politikasının temelini oluşturmaktadır.

Bugün Almanya, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanları da beni arayarak tebrik etti. Avrupa ile karşılıklı saygıya dayalı, onurlu, işlevsel ve fırsat odaklı etkileşim, yaptırımları etkisiz hale getirmek için tüm kapasiteyi kullanmak, ve son olarak yaptırımların onurlu bir şekilde kaldırılması çabası dış politikamızın asıl temelidir.