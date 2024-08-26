İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi diğer ülkelerin dışişleri bakanları ile yaptığı görüşmler hakında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Irakçi'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Dün ve bugün Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları tebrik etmek için aradılar. Bölge ülkeleriyle diyalog ve iş birliği yoluyla "güçlü ve birlik içinde bir bölge"ye doğru ilerlemek 14. Hükümetin dış politika öncelikleri arasında yer alıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları da beni telefon aracılığıyla tebrik etti. Kafkasya bölgesi İran için jeopolitik ve stratejik öneme sahiptir. Tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarımız nedeniyle bu bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin önemini iki kata çıkarmıştır.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bugün beni arayarak tebriklerini iletti. Bölgeyle ilgili detaylı görüşmeler yaptık. kendisine Siyonist rejimin Tahran'daki terör eylemine kesin yanıt vereceğiz dedim. Bu yanıt kesin ve hesaplanmış olacaktır. İran, Siyonist rejimin aksine, gerilimdem korkmuyor ama gerilimin artmasının peşinde de değil."