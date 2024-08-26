Siyonist rejimin bugünkü başarısızlığı 2006 yılındaki başarısızlığıyla aynıdır

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Hizbullah'ın İsrail karşı düzenlediği Erbain Operasyonu'na ilişkin bir mesaj paylaştı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan Hizbullahı, Erbain Operasyonu'nda Siyonist rejimin hassas askeri ve istihbarat merkezlerini başarıyla hedef aldı; Rejimin bugünkü başarısızlığı 2006 operasyonundaki başarısızlığın aynısıdır ve bu başarısızlığını gizleyemez. Lübnan Hizbullahı'ndaki mücahit kardeşlerime ve direnişçi Lübnan milletine, özellikle güney Dahiya'ya selamlarımı gönderiyorum."

Lübnan Hizbullah'ı, Siyonist rejimin Beyrut'un güneyine saldırısı ve şehit Fuad Şükür'ün terörüne yanıt olarak bugün(25 ağustos) şafak vakti düzenlenen misilleme operasyonun ilk aşamasını başlattı. Tahminler bu operasyonun devam edeceği yönünde; Lübnan direnişi de bu drone ve füze saldırısının devam edeceğini vurguladı.

Lübnan direnişi bu saldırıda 320 Katyuşa füzesi ve onlarca drone kullandı ve Siyonist rejimin birçok istihbarat ve güvenlik üssünü hedef aldı”.