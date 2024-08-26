Güney Kore, gerçek mühimmatla atbikat düzenledi

Güney Kore ve ABD, gerçek mühimmatın kullanıldığı büyük çaplı bir hava tatbikatı düzenledi.

Kuzey Kore'nin tehditlerine yanıt olarak bailatılan tatbikat üç gün sürecek. Tatbikatta, yaklaşık 60 askeri uçak, F-35A ve F-15K gibi modern hava araçları da yer alacak.

Güney Kore ve ABD yeni tatabikatı 19 Ağustos'ta başladıkları "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatının bir parçası olarak devam etmektdir.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), tatbikatın Pyongyang'ın nükleer silahlarına karşı savunma becerilerini artırmayı amaçladığını belirtti.