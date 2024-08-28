Irakçi ile Hamas üyesi el-Hayye telefonda görüştü

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro üyesi ve Arap ve İslam ilişkilerinden sorumlu yetkili Halil el-Hayye, İran Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı Seyyid Abbas Irakçı’yı telefonla arayarak tebrik etti.

El-Hayye, bu görüşmede Gazze’deki ateşkes müzakerelerinin son durumu, Siyonist rejimin işgal altındaki topraklardaki son suçları ve Mescid-i Aksa'da statü değiştirme çabaları hakkında Irakçı ile fikir alışverişinde bulundu.

El-Hayye, Şehit Bakan Emir Abdullahiyan’ın Filistin halkının direnişine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Filistin halkının, İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin davasına ve Siyonistlerin suçlarına karşı direnişlerine verdiği sürekli desteklerden minnettar olduğunu vurguladı.

Irakçı da el-Hayye’nin tebrikleri için teşekkür ederek, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin mazlum Filistin halkını ve direnişi destekleme konusundaki yaklaşımının 14. hükümet döneminde de güçlü bir şekilde devam edeceğini yineledi.

Irakçi, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve ateşkes için Filistin halkı, direniş grupları ve Hamas tarafından kabul edilen her türlü anlaşmayı destekleyeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Gazze halkının Siyonistlerin suçlarına karşı 11 ay süren direnişini takdir ederek, nihai zaferin Filistin halkına ait olacağına ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sonuna kadar Filistin'in yanında yer alacağına olan inancını ifade etti.