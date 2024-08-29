Ensarullah Lideri: Siyonist rejim tüm kırmızı çizgileri aştı

El-Mesire'ye göre, Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, bölgedeki son gelişmeler, özellikle Siyonist rejimin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik devam eden saldırıları hakkında bir konuşma yaptı.

Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, "Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin Batı Şeria'ya kadar genişlemesi, Siyonist düşmanın gerçek yüzünü bir kez daha bize gösterdi. Batı Şeria, işgal altındaki Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılar, ABD'nin desteği ve yardımıyla Filistin'de yeni bir sahne çizme girişimini yansıtıyor. Siyonistlerin tüm vahşeti, cesareti ve soykırımları, insanlık için utanç vericidir." dedi.

El-Husi, Siyonist rejim askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir camide Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmesine de değinerek, "Kur'an'ı parçalayan Siyonist askerleri görünce etkilenmeyen bir kişinin kalbinde artık zerre kadar iman kalmamıştır. Kutsallara kayıtsız kalan ve bu konuda ihmalde bulunan biri, sonunda onurunu, şerefini ve vatanını da kaybedebilir. Bu, Müslümanların yeniden düşünmesi gereken tehlikeli bir durumdur." dedi.

El-Husi, Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa içinde bir sinagog inşa etme açıklamalarına da tepki göstererek, "Mescid-i Aksa'ya saldırıdan daha tehlikeli olan, Siyonist suçlulardan birinin bu cami içinde sinagog inşa etme kararları hakkında yaptığı açıklamadır. Siyonistlerin Mescid-i Aksa içinde sinagog inşa etme kararı, Müslümanların dini görevleri gereği cihatla karşılık vermesi gereken bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Ensarullah Genel Sekreteri, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının açlık ve sürekli bir kıtlıkla karşı karşıya olduğunu, buna karşın bazı Arap rejimlerinin gıda maddelerini düşmana temin ettiğini vurguladı.

Konuşmasının bir diğer bölümünde el-Husi, "ABD, Hizbullah ve İran'ın yanıtlarını engellemek için ateşkes müzakerelerini destekliyormuş gibi yaparak kamuoyunu aldatmaya çalışıyor, ancak bu hileleri ifşa oldu. ABD, Gazze'deki çocukları ve kadınları öldürmek için en ölümcül silahları temin etmekten geri durmuyor." dedi.

El-Husi, direniş ekseninin Siyonist rejimin saldırılarına verdiği yanıta da değinerek, "Hizbullah, şehit komutan Fuat Şükr'ün suikastına karşılık operasyonu gerçekleştirdi ve Lübnan'a yönelik genel baskıları ve yanıt vermeme yönündeki tüm çabaları göz ardı etti. Hizbullah, Siyonist düşmana güçlü bir darbe vurdu ve yanıt verme dosyası, sonuçların değerlendirilmesine bağlı olarak hala açık." diye konuştu.