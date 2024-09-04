Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye gidecek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

Sisi, 12 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştireceği ilk ziyarette Türkiye'de Erdoğan ile görüşecek.

Erdoğan, mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanları, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Görüşmede bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii alanında uzun vadeli iş birliği imkanları konuşulacak.

Siyonist rejimin Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve bölgeye yapılan insani yardımlar da ziyaretin ana gündem maddeleri arasında.