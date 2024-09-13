Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesindeki sınır bölgelerinde gerçekleştirilen askeri operasyonlarda Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 12 binden fazla Ukraynalı askeri hedef aldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Kursk bölgesinde Rusya'nın askeri operasyonları sırasında düşmanın toplamda 12.759 asker, 108 tank, 44 piyade aracı, 86 zırhlı personel taşıyıcı, 691 savaş aracı ve 418 aracı kaybettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, dün yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusu 300 askerini ve beş tank dahil olmak üzere çeşitli askeri teçhizatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, son 24 saat içinde Rus güçlerinin Kursk bölgesinde bir Ukrayna karşı saldırısını püskürttüğünü ve üç Rus yerleşim yerine yönelik iki saldırı girişimini engellediğini vurguladı.

Bu raporda, çatışmalar sırasında Ukrayna'nın yaklaşık 20 askerini kaybettiği ve 12 askerin de esir alındığı belirtildi.