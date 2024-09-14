Mısır Dışişleri Bakanı İran'ı ziyaret edecek

Küresel deniz ticaretinin yüzde 15'inin yapıldığı Süveyş Kanalı'nda gemi trafiği, Yemenli güçlerin Siyonist karşıtı deniz operasyonlarının ardından yüksek oranda gerilmişti.

Al-Araby al Jadeed gazetesine göre, Mısır hükümeti, Kızıldeniz bölgesindeki gerilimi azaltmak için harekete geçti.

Haberde Kahire'nin, Ensarullah ve İran'la temas yoluyla Yemen'deki siyasi krizi çözecek bir formül yaratmaya çalıştığı belirtildi.

Gazete, bu kapsamda Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, önümüzdeki günlerde İran'a ziyarette bulunacağını, Yemen Ensarullah heyetinin de Kahire'ye gideceğini iddia etti.