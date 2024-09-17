Beyrut'ta tehlikeli an: İletişim cihazları patladı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iletişim cihazı patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sputnik haberinde bu patlamaların bir siber saldırı sonrasında gerçekleştiğini ve ülkenin büyük bir kısmını kapsadığını bildirdi.

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Yaralananlar arasında Hizbullah direnişçilerinin de olduğu öne sürüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ülke genelindeki hastanelere 'hazır olun' çağrısı yaptı.

Vatandaşlara çağrı yapan Sağlık Bakanlığı kablosuz iletişim cihazlardan uzak durmalarını istedi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad yaptığı açıklamada, İsrail’in çağrı cihazlarını patlatması sonucu Lübnan’da yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi de yaralandı

Beyrut'taki olayda İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi Muctaba Amani'nin yaralandığı açıklandı.