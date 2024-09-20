İsrail'in Beyrut saldırısında şehit sayısı arttı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, işgal ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal rejiminin hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

Beyrut'un güneyindeki bazı binalarda büyük hasar oluştuğu, ambulansların saldırıda hedef alınan binadan çok sayıda yaralıyı taşıdığı bildirildi.

Sosyal medyada da Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı