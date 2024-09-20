  1. Dünya
  2. Ortadoğu
20 Eyl 2024 21:31

İsrail'in Beyrut saldırısında şehit sayısı arttı

İsrail'in Beyrut saldırısında şehit sayısı arttı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin şehit olduğunu, 59 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, işgal ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal rejiminin hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

Beyrut'un güneyindeki bazı binalarda büyük hasar oluştuğu, ambulansların saldırıda hedef alınan binadan çok sayıda yaralıyı taşıdığı bildirildi.

Sosyal medyada da Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı

News ID 1920298

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler