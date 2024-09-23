İran yıl sonuna kadar 5 ile 7 uydu fırlatacak

Hasan Salariye, Mehr Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yılın sonuna kadar 5 ila 7 fırlatma öngördüklerini belirterek, "Fırlatma sayısı açısından bir veya iki değişiklik olabilir." dedi.

İran Uzay Ajansı Başkanı ayrıca şunları söyledi: "Bu yılda da geçtiğimiz yılı gibi çeşitli fırlatmalarımız olacak ve bu fırlatmalar İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı ve Hava-Uzay Sanayii Kurumu tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca uluslararası yabancı fırlatmalarımız da olacak."

Salariye, bu yıl 2 uluslararası fırlatma yapacaklarını belirterek, Tolu 3 ve Zafer 2 uydularının yabancı bir fırlatıcı ile 1403 yılı Azer ve Dey aylarında fırlatılacağını söyledi.

Salariye ayrıca, "Bu yıl için öngördüğümüz fırlatmalar arasında Kaim 100, Simurg ve optimize edilmiş Simurg fırlatmaları yer alıyor. Kaim 100'ün başka bir örneği de bu yıl fırlatılacak." dedi.

Salariye, yerli üretim Kevser uydusunun Ekim ayında fırlatılacağını belirterek, bu uydunun özel sektör tarafından yapıldığını ifade etti.

İran Uzay Ajansı Başkanı, bu yıl içinde İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri ile birlikte alt yörünge fırlatmaları için planlama yaptıklarını da ekledi.